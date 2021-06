மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 10-ம் வகுப்பு தேர்வு நடத்தும் முடிவை கைவிட வேண்டும் குமாரசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + In Karnataka Decision to conduct 10th class examination To drop Kumaraswamy insisted

கர்நாடகத்தில் 10-ம் வகுப்பு தேர்வு நடத்தும் முடிவை கைவிட வேண்டும் குமாரசாமி வலியுறுத்தல்