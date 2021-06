மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இருந்து திருச்சிக்குரெயிலில் மதுபாட்டில்கள் கடத்தல்ஆட்டோ டிரைவர் கைது + "||" + An auto driver was arrested for smuggling liquor on a train from Bangalore to Trichy.

