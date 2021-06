மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த 60 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள்; பைகளில் விட்டுச்சென்ற ஆசாமிகள் யார்? + "||" + 60 kg of cannabis was seized from the Trichy Junction railway station platform.

திருச்சி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த 60 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள்; பைகளில் விட்டுச்சென்ற ஆசாமிகள் யார்?