மாவட்ட செய்திகள்

உப்பிலியபுரம் அருகே துணை மின்நிலையத்தில்மின்னல் தாக்கியதில் மின்மாற்றி வெடித்து பயங்கர தீ விபத்து25 கிராமங்கள் இருளில் மூழ்கின + "||" + The transformer exploded when it was struck by lightning at a substation near Uppiliyapuram and was destroyed by fire

உப்பிலியபுரம் அருகே துணை மின்நிலையத்தில்மின்னல் தாக்கியதில் மின்மாற்றி வெடித்து பயங்கர தீ விபத்து25 கிராமங்கள் இருளில் மூழ்கின