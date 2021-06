மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்ட நகலை எரித்து விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + In Trichy district, farmers engaged in a struggle by burning a copy of the agricultural law

வேளாண் சட்ட நகலை எரித்து விவசாயிகள் போராட்டம்