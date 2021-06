மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரத்தில் 100 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + A corona test was performed on 100 people in Pavoor.

