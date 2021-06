மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா பாசனத்துக்காக வருகிற 12-ந்தேதிமேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க ஆயத்த பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Coming 12 for Delta Irrigation Water from Mettur Dam Start of preparatory work to open

டெல்டா பாசனத்துக்காக வருகிற 12-ந்தேதிமேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க ஆயத்த பணிகள் தொடக்கம்