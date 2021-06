மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் அருகே 5 ஏக்கர் நிலத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட பூசணிக்காய் அழுகி சேதம் + "||" + Rotten damage to pumpkin cultivated on 5 acres of land near Mamallapuram

மாமல்லபுரம் அருகே 5 ஏக்கர் நிலத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட பூசணிக்காய் அழுகி சேதம்