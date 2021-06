மாவட்ட செய்திகள்

72 வேட்பாளர்களில் 58 பேர் மட்டுமே தேர்தல் செலவு கணக்கு தாக்கல் + "||" + Of the 72 candidates, only 58 filed election expenditure accounts

72 வேட்பாளர்களில் 58 பேர் மட்டுமே தேர்தல் செலவு கணக்கு தாக்கல்