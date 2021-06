மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில்நகைக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் ரூ.500 கோடி வியாபாரம் பாதிப்பு-தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி திறக்க வலியுறுத்தல் + "||" + In Salem Rs 500 crore business impact due to closure of jewelery shops

சேலத்தில்நகைக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் ரூ.500 கோடி வியாபாரம் பாதிப்பு-தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி திறக்க வலியுறுத்தல்