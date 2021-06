மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா நிவாரணத்துக்காக இதுவரை ரூ.2 கோடி நன்கொடை கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + so far rs.2 crore has been donated for corona relief in thoothukudi district, collector senthilraj said

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா நிவாரணத்துக்காக இதுவரை ரூ.2 கோடி நன்கொடை கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்