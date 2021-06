மாவட்ட செய்திகள்

18 நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் 80 ஆயிரம் டன் நெல் கொள்முதல் + "||" + Purchase of 80 thousand tons of paddy through 18 direct procurement centers

18 நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் 80 ஆயிரம் டன் நெல் கொள்முதல்