மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தை கூட்ட உத்தரவு பா.ஜனதா மேலிடம் விரும்பினால் முதல்-மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + If the BJP wants the above Post of First-Minister Ready to resign Edyurappa announcement

