மாவட்ட செய்திகள்

உரிய அனுமதியின்றி செயல்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை மையத்துக்கு சீல் + "||" + Sealed to corona testing center that operated without proper permission

உரிய அனுமதியின்றி செயல்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை மையத்துக்கு சீல்