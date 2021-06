மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் ஊரடங்கு தளர்வுகள் அமல்; மளிகை- காய்கறி கடைகள் திறப்பு + "||" + Curfew relaxation in Nellai; Opening of grocery and vegetable stores

நெல்லையில் ஊரடங்கு தளர்வுகள் அமல்; மளிகை- காய்கறி கடைகள் திறப்பு