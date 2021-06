மாவட்ட செய்திகள்

தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்; வியாபாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல் + "||" + Corona prevention measures should be adhered to in curfews with relaxation; Instructing traders to authorities

தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்; வியாபாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல்