அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம்:கொரோனா தடுப்பு பணிகளைதீவிரப்படுத்த வேண்டும்அரசு கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் அறிவுறுத்தல்

மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம்:கொரோனா தடுப்பு பணிகளைதீவிரப்படுத்த வேண்டும்அரசு கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Instruction of the Additional Principal Secretary to Government

அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம்:கொரோனா தடுப்பு பணிகளைதீவிரப்படுத்த வேண்டும்அரசு கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் அறிவுறுத்தல்