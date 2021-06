மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் காய்ந்த நெற்பயிர்களுடன் வந்து மனு அளித்த விவசாயிகள் + "||" + Farmers who came with dried paddy and petitioned at the public grievance day meeting

பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் காய்ந்த நெற்பயிர்களுடன் வந்து மனு அளித்த விவசாயிகள்