மாவட்ட செய்திகள்

வாகன சோதனையில் ஈடுபடும் போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்: சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் வேண்டுகோள் + "||" + The public should co-operate with the police in conducting vehicle inspections: Chennai Police Commissioner's request

வாகன சோதனையில் ஈடுபடும் போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்: சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் வேண்டுகோள்