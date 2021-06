மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் அருகே ரேஷன் அரிசி கடத்தி சென்ற லாரி விபத்தில் சிக்கி கவிழ்ந்தது + "||" + The truck carrying the ration rice overturned in an accident

உத்தமபாளையம் அருகே ரேஷன் அரிசி கடத்தி சென்ற லாரி விபத்தில் சிக்கி கவிழ்ந்தது