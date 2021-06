மகளிர் சுய உதவி குழுக்களிடம் கடனை திரும்பப்பெற மேற்கொள்ளும் கடினமான போக்கினை தவிர்க்க வேண்டும். கலெக்டர் எச்சரிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுய உதவி குழுக்களிடம் கடனை திரும்பப்பெற மேற்கொள்ளும் கடினமான போக்கினை தவிர்க்க வேண்டும். கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + The difficult course should be avoided

மகளிர் சுய உதவி குழுக்களிடம் கடனை திரும்பப்பெற மேற்கொள்ளும் கடினமான போக்கினை தவிர்க்க வேண்டும். கலெக்டர் எச்சரிக்கை