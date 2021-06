மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் 15-ந் தேதி முதல்2-வது தவணை ரூ.2 ஆயிரம், மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு வினியோகம் + "||" + Corona 2nd installment relief amount of Rs. 2 thousand and 14 types of groceries will be distributed in Trichy district from the 15th.

