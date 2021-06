மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்சிஜன் தயாரிக்க தொண்டு நிறுவனங்கள் உதவ வேண்டும்;கலெக்டர் எஸ்.சிவராசு வேண்டுகோள் + "||" + District Collector S. Sivarasu has requested the charities to help in the production of oxygen.

