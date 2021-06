மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இதுவரை 1.48 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + so for 1.48 lakh people have been vaccinated against corona in thoothukudi district

