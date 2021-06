மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் துறைமுகத்தில்தடைகாலம் முடிந்து மீன்பிடிக்க செல்ல தயாராகும் மீனவர்கள் படகுகள் சீரமைக்கும் பணி முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது + "||" + Fishermen getting ready to go fishing after the ban

