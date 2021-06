மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு5 வயது சிறுவன் உள்பட 12 பேர் சாவு + "||" + Twelve people, including a 5-year-old boy, were killed in Corona in Trichy district.

