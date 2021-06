மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து போலீசாருக்காக நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை வாகனம் கூடுதல் கமிஷனர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Corona test vehicle for the traffic police was started by the Additional Commissioner

போக்குவரத்து போலீசாருக்காக நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை வாகனம் கூடுதல் கமிஷனர் தொடங்கி வைத்தார்