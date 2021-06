மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் குளமாக வெள்ளம் தேங்கிய சாலைகள் வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு + "||" + In Mumbai Roads flooded by ponds Consolation for motorists

மும்பையில் குளமாக வெள்ளம் தேங்கிய சாலைகள் வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு