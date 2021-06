மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு 9442 மெட்ரிக் டன் அரிசி வந்தது + "||" + 9442 metric tons of rice came to Viluppuram

