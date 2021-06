திருவண்ணாமலை; கொரோனா தொற்று ‘ஜீரோ’ என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும்-அமைச்சர் எ.வ.வேலு வேண்டுகோள்

மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை; கொரோனா தொற்று ‘ஜீரோ’ என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும்-அமைச்சர் எ.வ.வேலு வேண்டுகோள் + "||" + Tiruvannamalai; Corona infection should be created as 'Zero' - Minister EV Velu

திருவண்ணாமலை; கொரோனா தொற்று ‘ஜீரோ’ என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும்-அமைச்சர் எ.வ.வேலு வேண்டுகோள்