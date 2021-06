மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவு, நெகமம் பேரூராட்சிகளில் தன்னார்வலர்கள் வீடு, வீடாக சென்று காய்ச்சல் பரிசோதனை + "||" + Volunteers in Kinathukadavu Negamam municipalities go house to house and check for fever

