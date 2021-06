மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் கோவில்களை நம்பி தொழில் செய்யும் வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு + "||" + The livelihoods of the traders who depend on the Uratangal temples are affected

ஊரடங்கால் கோவில்களை நம்பி தொழில் செய்யும் வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு