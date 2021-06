மாவட்ட செய்திகள்

அதிக மதிப்பெண் பெற்ற போலீசாரின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவி தொகை; போலீஸ் சூப்பிரண்டு கிருஷ்ணராஜ் வழங்கினார் + "||" + Scholarships for children of high-scoring police; Police provided the superintendent

