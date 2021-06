மாவட்ட செய்திகள்

துவரங்குறிச்சி அருகே 4 டன் எடையிலான ஒரே கல்லில் உருவான யானை சிலை மதுரைக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + An elephant statue made of a single stone weighing 4 tons was sent to Madurai near Tuvarankurichi

துவரங்குறிச்சி அருகே 4 டன் எடையிலான ஒரே கல்லில் உருவான யானை சிலை மதுரைக்கு அனுப்பி வைப்பு