மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் முன்பு முள்வேலியிட்டு அடைத்த முதியவர் + "||" + The old man who had previously barricaded the petrol station

பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் முன்பு முள்வேலியிட்டு அடைத்த முதியவர்