மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே மின்கம்பி அறுந்து விழுந்து பசுமாடு பலி + "||" + The cow fell off the power line and killed the cow

குடியாத்தம் அருகே மின்கம்பி அறுந்து விழுந்து பசுமாடு பலி