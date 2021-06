மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே கோவிலில் மர்ம நபர்கள் வைத்துச்சென்ற ஐம்பொன் சிலை + "||" + Iphone statue kept by mysterious persons in the temple

குடியாத்தம் அருகே கோவிலில் மர்ம நபர்கள் வைத்துச்சென்ற ஐம்பொன் சிலை