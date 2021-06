மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஆர்.பாளையம் காப்பகத்தில்6 யானைகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Corona testing of 6 elephants was carried out yesterday at the MR Palayam Archive near Sirukanur.

