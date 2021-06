மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் சேர்க்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வனமாக மாற்ற வேண்டும் + "||" + Areas included in the forest should be converted into protected forest

