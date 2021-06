மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் கடிதத்தின் பேரில் மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?-பதில் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + What is the action taken by the Central Government on the letter of the First-Minister

முதல்-அமைச்சர் கடிதத்தின் பேரில் மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?-பதில் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு