மாவட்ட செய்திகள்

சாராய ஒழிப்பு பணியில் நேரடியாக களம் இறங்கிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு. மோட்டார்சைக்கிளில் சென்று அதிரடி வேட்டை + "||" + Police Superintendent who took the field in the task of eradicating alcohol

சாராய ஒழிப்பு பணியில் நேரடியாக களம் இறங்கிய போலீஸ் சூப்பிரண்டு. மோட்டார்சைக்கிளில் சென்று அதிரடி வேட்டை