மாவட்ட செய்திகள்

தொற்று படிப்படியாக குறைவு: கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 29 பேர் பலி 392 பேர் பாதிப்பு + "||" + Infection gradually decreases On the same day to Corona 29 killed, 392 injured

தொற்று படிப்படியாக குறைவு: கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 29 பேர் பலி 392 பேர் பாதிப்பு