மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் விதிமுறைகளை மீறி திறந்திருந்த 13 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ + "||" + 'Seal' for 13 shops that were opened illegally

திருப்பத்தூரில் விதிமுறைகளை மீறி திறந்திருந்த 13 கடைகளுக்கு ‘சீல்’