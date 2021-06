மாவட்ட செய்திகள்

கொப்பம்பட்டியில் தீ விபத்து:புதிய மின்மாற்றி நிறுவப்பட்டு மின்வினியோகம் சீரடைந்தது + "||" + A new transformer was installed to replace the transformer damaged in the fire at Koppampatti and the power supply was restored

கொப்பம்பட்டியில் தீ விபத்து:புதிய மின்மாற்றி நிறுவப்பட்டு மின்வினியோகம் சீரடைந்தது