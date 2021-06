மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமானில் மணல் இல்லாமல் மண் தரையாக காட்சி அளிக்கும் குடமுருட்டி ஆறு + "||" + Kudamurutti river in Valangaiman which looks like a muddy ground without sand

வலங்கைமானில் மணல் இல்லாமல் மண் தரையாக காட்சி அளிக்கும் குடமுருட்டி ஆறு