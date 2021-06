மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் விற்பனை செய்ய முடியாமல் செடியிலேயே அழுகும் பூசணிக்காய் + "||" + Rotten pumpkin on the plant that can not be sold

ஊரடங்கால் விற்பனை செய்ய முடியாமல் செடியிலேயே அழுகும் பூசணிக்காய்