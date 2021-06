மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி டாஸ்மாக் கடையில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு + "||" + A search of a Tasmac store in Kovilpatti by officials found a shortage of liquor worth Rs 1.16 lakh.

