மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிந்தது: விசைப்படகுகள் சுழற்சி முறையில் கடலுக்கு செல்ல முடிவு + "||" + Following the end of the fishing ban in Thoothukudi, it has been decided to go to sea in rotation of key boats

மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிந்தது: விசைப்படகுகள் சுழற்சி முறையில் கடலுக்கு செல்ல முடிவு