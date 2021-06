மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் ஊரடங்கை மீறி செயல்பட்ட 2 கடைகளுக்கு அபராதம் + "||" + Two shops in Kovilpatti were fined for violating the curfew.

கோவில்பட்டியில் ஊரடங்கை மீறி செயல்பட்ட 2 கடைகளுக்கு அபராதம்