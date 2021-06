மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியின்றி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கூடினர்: திருப்போரூர் முருகன் கோவிலில் ஒரே நாளில் 20 திருமணங்கள் + "||" + More than a thousand people gathered without a social break: 20 weddings in one day at the Thiruporur Murugan Temple

சமூக இடைவெளியின்றி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கூடினர்: திருப்போரூர் முருகன் கோவிலில் ஒரே நாளில் 20 திருமணங்கள்